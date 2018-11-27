بوجبا: ضحيت بشعري من أجل التألق في كأس العالم

أكد بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه تخلى عن عادات كثيرة خلال مسيرة فوز منتخب فرنسا بكأس العالم، الصيف الماضي في روسيا.

وقال بوجبا في حوار مع إحدى المجلات المتخصصة في عالم الأزياء: "لقد منحني زملائي بالمنتخب والمدرب (ديدييه ديشامب) فرصة للحديث والتعبير عن نفسي، لم تكن لدي رغبة في فرض نفسي على أجواء غرفة خلع الملابس أو التمتع بصلاحيات لاعبين أكبر مني سنا".

وأضاف: "رغم بلوغي 25 عاما فقط كنت أتحدث مع الصغار والكبار بكل حماس لتحفيزهم من أجل الاستمرار في البطولة، ونقلت كاميرات إحدى القنوات الفرنسية للجماهير صورة حقيقية عني عند حديثي مع زملائي قبل ساعات قليلة من مباراة الأرجنتين في الدور الثاني من البطولة".

وتابع: "كنت أتحلى بدرجة عالية من التركيز طوال مشوار البطولة، صممت على ذلك لأن هناك من بدأ في التحدث عني والتشكيك في مستواي وطريقة لعبي، لذا قلت لنفسي لابد من الرد بقوة في الملعب، ونجحت في ذلك".

وأكمل: "كنت أشعر بتحسن شديد وتحليت برصانة شديدة، وتجنبت قصات الشعر المثيرة للجدل حتى يكون الحديث عن أدائي فقط، وتجنب التطرق لأمور أخرى".

وأردف: "أنا شاب يحب الضحك والرقص وتغيير قصات الشعر، والاستعراض بارتداء ملابس مختلفة عن الآخرين، ولكنني لست مغرورا، بل إنسان بسيط".

وختم: "ربما هذه السلوكيات لا يتقبلها البعض في أوروبا، ولكنني أميل لما يقال بأنني أتسم بما يسمى الشخصية الأمريكية، سأقول دائما إنني شخص مختلف حتى إذا لم يعجب ذلك الكثير من الناس، ولكنني في نفس الوقت لن أحكم على أحد فلكل إنسان حياته الخاصة".