تعرف على أسعار صرف الدولار والسعودي في صنعاء بعد هبوط غير مسبوق

تتواصل العملات الاجنبية الانهيار أمام الريال اليمني لا سيما هذا الشهر بعد أن حدثت اصلاحات اقتصادية.

وقال مصرفيون في صنعاء إن سعر العملات الاجنبي السعودي والدولار اليوم الاثنين هو على النحو التالي:

شراء الدولار

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