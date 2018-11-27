الاتفاق يعلن إقالة راموس

أعلنت إدارة الاتفاق، اليوم الثلاثاء، إلغاء عقد الأوروجواياني ليوناردو راموس، المدير الفني للفريق، ليصبح المدرب الثامن الذي تتم إقالته بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما عينت إدارة الاتفاق، المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس، بدلا من راموس.

وقدمت إدارة الاتفاق، وفقا للحساب الرسمي للنادي على تويتر، شكرها للمدرب، على ما قدم للفريق، خلال الفترة السابقة، متمنية له التوفيق.

ولم يستطع الاتفاق تحقيق الفوز إلا مرة واحدة، عقب الانتصار التاريخي على الأهلي 6 /2 في الجولة السادسة، ثم فاز على الحزم في الجولة السابعة 1 /0، ليخسر بعد ذلك من الفيصلي 5 /1، ومن النصر 2 /1 ومن التعاون 4 /2.