الشيخ و صلاح محسن يقودان تشكيل الأهلي أمام المقاولون

أعلن محمد يوسف، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة المقاولون العرب الذي يقام فى السابعة مساء، على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من شريف إكرامي، كوليبالي وهشام محمد ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد الدين سمير وأحمد الشيخ وحسام عاشور وناصر ماهر وكريم نيدفيد وصلاح محسن.

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