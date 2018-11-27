شكرا لقرائتكم هشام زكريا يستقيل من تدريب الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم هشام زكريا المدير الفنى لفريق الجونة باستقالته من تدريب الفريق فى ظل سوء النتائج التى تلازم الفريق خلال الفترة الاخيرة بمسابقة الدورى .

وتم قبول الإستقالة من جانب مجلس إدارة النادى ، بالإضافة إلى الجهاز المعاون بعد انتهاء فعاليات الاسبوع الـ 16

واكتفى زكريا بالفترة التى قضاها بين صفوف فريق الجونة وكانت البداية جيدة ولكن ساءت النتائج فى الفترة الأخيرة بعد الخسارة امام طلائع الجيش بخماسية ثم الهزيمة امام الزمالك بثلاثية وايضا وداع كأس مصر بالهزيمة امام دجلة برباعية .