شكرا لقرائتكم نيمار ومبابى يشاركان فى مران سان جيرمان الأخير قبل موقعة ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد بنسبة كبيرة مشاركة النجمين كيليان مبابى ونيمار دا سيلفا فى مواجهة باريس سان جيرمان المرتقبة، أمام ليفربول الإننجليزى، والتى تقام غدا الأربعاء على ملعب "حديفة الأمراء" بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

وشارك النجمان فى مران اليوم، بعد أن كانا قد تعرضا لإصابة خلال مشاركتهما مع منتخبى بلديهما فى فترة التوقف الدولية خلال الأسبوع الماضى.

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول ونابولى الإيطالى صاحبى المركزين الأول والثانى على الترتيب.



ماركو فيراتى

مران سان جيرمان

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