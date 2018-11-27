شكرا لقرائتكم مدرب النصر: درسنا مولودية الجزائر وسنكون الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرتغالي هيلدر كريستافو، مدرب نادي النصر، جاهزية فريقه لمواجهة مولودية الجزائر، يوم الأربعاء، ضمن إياب دور الـ16 في كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال هيلدر في المؤتمر الصحافي الذي عقد، يوم الثلاثاء في الجزائر: جهزنا الفريق بشكل جيد، ولدينا معلومات عديدة عن الخصم، وشاهدنا مباريات مولودية الجزائر وسنكون الأفضل وسنلعب بشكل منظم، ولا أرى أن المواجهة تختلف عن أي مباراة أخرى، وهناك ضغط على الفريقين وسنقدم كل ما نستطيع من أجل الفوز.

وخسر النصر مباراة الذهاب في الرياض أمام مولودية الجزائر بهدف دون مقابل، وبخصوص ذلك ذكر المدرب البرتغالي: أعتقد أن المباراة الأولى كانت صعبة، خسرنا بهدف دون مقابل لذلك نحن بحاجة لتحقيق الفوز.

وأضاف: لدينا عدد كبير ومميز من اللاعبين، ونتملك أيضا لاعبين شباب وهم قادرون على إثبات وجودهم في الملعب، كما أن تواجد الجماهير بكثافة في ملعب المباراة سيكون أمرا إيجابيا بالنسبة لنا، نحن فريق عالمي وجميل أن يشاهدنا الآخرون.

وبدوره، أشار خالد الشويع، لاعب النصر، أن المدرب منحهم التوجيهات اللازمة وسيعملون على تطبيقها في المباراة، وأوضح: نادي مولودية الجزائر فريق كبير، وقادرون على تحقيق الانتصار والعودة بورقة التأهل، والشوط الأول انتهى، وأمامنا شوط ثان وسنقدم فيه كل ما لدينا.