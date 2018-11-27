شكرا لقرائتكم الآسيوي: مشاركة المحرق في الدوري السعودي لدى فيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب الاتحاد البحريني السماح لأنديته المشاركة في الدوري السعودي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وذلك في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد يوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد القاري في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني: بحث المكتب التنفيذي في طلب الاتحاد البحريني لكرة القدم السماح لأنديته بالمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين، وقرر نقل هذا الطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد استكمال كافة الوثائق المطلوبة، كي تتوافق مع الإجراءات السابقة.

وسبق أن أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية مشاركة فريق بحريني وآخر كويتي في النسخة القادمة من الدوري السعودي، وأعلن المحرق البحريني في أواخر سبتمبر الماضي مشاركته في البطولة السعودية.

وكتب المحرق حينها على حساب النادي الرسمي في "تويتر": يعكف النادي وبالتنسيق مع المسؤولين بالاتحاد البحريني لكرة القدم على إعداد ملف متكامل للمشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك للحصول على موافقة الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم على هذه الخطوة المباركة والحصول على التراخيص المطلوبة لذلك.