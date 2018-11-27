شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إلغاء مباراة السكة الحديد والبلاستيك بالقسم الثالث بعد اشتباكات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أحمد العدوى حكم مباراة البلاستيك والسكة الحديد بدورى القسم الثالث إلغاء المباراة فى الدقيقة 92 وذلك عقب الاشتباكات التي شهدها استاد البلاستيك بين اللاعبين والأجهزة الفنية للفريقين بعد احتساب حكم المباراة ضربة جزاء لنادي السكة الحديد في الدقيقة 91 لصالح فريق السكة الحديد ليقرر حكم المباراة إلغاء المباراة بعدما فقدان السيطرة على أرض الملعب بعد اشتباكات اللاعبين والأجهزة الفنية.

وأدت الاشتباكات لإصابة أحمد سعد لاعب السكة الحديد بكدمات في الظهر والرقبة في الوقت الذى قرر فيه الجهاز الطبي للسكة الحديد عمل أشعة على جسم اللاعب للتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة باللاعب.

يذكر أن المباراة مؤجلة من الأسبوع السابع من الدور الأول في الوقت الذي يتصدر فيه السكة الحديد والذي يقوده فنيًا جمال عبد الحميد قمة المجموعة برصيد 30 نقطة ويأتي من بعده فريق البلاستيك الذي يقوده فنيًا تامر عبد الخالق في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 29 نقطة.