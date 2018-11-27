شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الإسماعيلى فى دورى الأبطال.. قليل من المجد وكثير من الفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسترجع الإسماعيلى ذكرياته الأفريقية المميزة حينما يبدأ غداً الأربعاء المشاركة فى نسخة دورى أبطال أفريقيا 2018/2019 بعد غياب دام 8 سنوات، حيث يواجه الدراويش فريق لو ميساجير البوروندي، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

وعاش الإسماعيلي سنوات من الانتصار والانكسار في دوري الأبطال يمكن استعرضاها من خلال الرابط التالي..اضغط هنا