شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الإسماعيلى فى دورى الأبطال.. قليل من المجد وكثير من الفخر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسترجع الإسماعيلى ذكرياته الأفريقية المميزة حينما يبدأ غداً الأربعاء المشاركة فى نسخة دورى أبطال أفريقيا 2018/2019 بعد غياب دام 8 سنوات، حيث يواجه الدراويش فريق لو ميساجير البوروندي، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.
وعاش الإسماعيلي سنوات من الانتصار والانكسار في دوري الأبطال يمكن استعرضاها من خلال الرابط التالي..اضغط هنا
شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الإسماعيلى فى دورى الأبطال.. قليل من المجد وكثير من الفخر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .