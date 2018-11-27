شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى وتبديل اضطرارى فى أول 15 دقيقة بين الأهلى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلى والمقاولون العرب على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى العام.

يدخل الأهلى المباراة وهو فى المركز الثامن عشر "الأخير" برصيد 11 نقطة جمعها من 6 مباريات ويتبقى له 9 مباريات مؤجلة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من شريف إكرامي، كوليبالى وهشام محمد ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد الدين سمير وأحمد الشيخ وحسام عاشور وناصر ماهر وكريم نيدفيد وصلاح محسن.

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من: حسن شاهين، إبراهيم حسن، محمد سمير، محمد طلعت، حسن الشامي، أحمد محمود، محمد سوستة، محمد مجلي، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، وطاهر محمد طاهر.

بداية حماسية من جانب الفريقين بُغية إحراز هدف التقدم لكن واجه الأهلي سوء حظ واضح بعدما تعرض صلاح محسن للإصابة ليُغادر الملعب باكيًا بعدما أجبرته الإصابة على الخروج لعدم القدرة على استكمال المباراة وشارك بدلاً منه مروان محسن.