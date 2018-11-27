شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إصابة صلاح محسن بعد 6 دقائق من مواجهة المقاولون وخروجه باكيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض صلاح محسن مهاجم الأهلى للإصابة بعد مرور 6 دقائق من مواجهة المقاولون العرب التى تجمعهما حاليًا على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام.

وخرج صلاح محسن من أرض الملعب باكيًا، حزنًا على إصابته وعدم تمكنه من استكمال اللقاء، ليضطر محمد يوسف المدبر الفنى لتبديله ونزول مروان محسن بدلاً منه.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من شريف إكرامي، كوليبالي وهشام محمد ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد الدين سمير وأحمد الشيخ وحسام عاشور وناصر ماهر وكريم نيدفيد وصلاح محسن.

وضم تشكيل المقاولون كلاً من حسن شاهين، إبراهيم حسن، محمد سمير، محمد طلعت، حسن الشامي، أحمد محمود، محمد سوسته، محمد مجلي، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، وطاهر محمد طاهر.