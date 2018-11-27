شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلى والمقاولون العرب على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى العام.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من شريف إكرامي، كوليبالى وهشام محمد ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد الدين سمير وأحمد الشيخ وحسام عاشور وناصر ماهر وكريم نيدفيد وصلاح محسن.

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب، حسن شاهين، إبراهيم حسن، محمد سمير، محمد طلعت، حسن الشامي، أحمد محمود، محمد سوستة، محمد مجلي، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، وطاهر محمد طاهر.

يدخل الأهلى المباراة وهو فى المركز الثامن عشر "الأخير"، برصيد 11 نقطة جمعها من 6 مباريات، ويتبقى له 9 مباريات مؤجلة، حيث تعذر لعب الأهلى لمبارياته بسبب مشاركته فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى خسرها فى الدور النهائى أمام الترجى التونسى كما خرج من البطولة العربية على يد فريق الوصل الإماراتي.

ويقود الأهلى فى مباراة المقاولون العرب فنيًا محمد يوسف بعد توليه المسئولية بشكل مؤقت بعد إقالة الفرنسى باتريس كارتيرون على خلفية تراجع النتائج، فيما يسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاستمرار صحوة الفريق التى بدأها منذ استلام المدير الفنى مقاليد الحكم وتحقيقه لثلاث انتصارات متتالية دفعت بالفريق للمركز السابع بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة بعدما كان يقبع فى مؤخرة الترتيب .