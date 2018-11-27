شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يُجبر الإسماعيلى على تغيير قمصان 5 لاعبين قبل مواجهة بطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تغيير أرقام قمصان خمسة لاعبين من صفوف الإسماعيلى، قبل مواجهة بطل بوروندى "ماسيجير نيجوزى" غدا الأربعاء بالدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا. وجاء تغيير أرقام قمصان 5 لاعبين بالإسماعيلى بسبب لائحة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" والتى تنص على ضرورة عدم تجاوز رقم 30 فى قمصان لاعبى الفريق المشارك بالبطولة. لذلك سيرتدى أحمد أيمن القميص رقم 25 بدلاً من 34، ومحمد الضرف القميص رقم 6 بدلاً من 35، وعبد الرحمن مجدى القميص رقم 20 بدلاً من 32، ومحمد صادق القميص رقم 19 بدلاً من 33، ووجيه عبد الحكيم القميص رقم 21 بدلاً من 31.

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