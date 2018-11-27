رياضة | بتروجت يستعد للأهلي بدون راحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت يستعد للأهلي بدون راحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى فريق بتروجت، مرانه اليوم بدون راحة بعد الفوز على سموحة، بهدف نظيف وذلك استعدادا لمواجهة الأهلي يوم السبت القادم.

عاد فريق بتروجت أمس من السويس عقب الفوز على سموحه بهدف نظيف أحرزه محمود صلاح ورفض مؤمن سليمان المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات استعدادا لمواجهة الأهلي.

خاض الفريق مرانه على الملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت حيث خاض المستبعدون من المباراة مران قوي بينما خاض المجموعة التي شاركت تدريبات استشفائيه.