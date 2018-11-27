رياضة | عاجل.. دزيكو يورط روما قبل لقاء ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. دزيكو يورط روما قبل لقاء ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقي فريق روما الإيطالي ضربة قوية، قبل مواجهة ريال مدريد مساء اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.
وأفاد موقع فوتبول إيطاليا، أن دزيكو خرج من حسابات دي فرانشيسكو المدير الفني لفريق روما، قبل اللقاء المرتقب ضد ريال مدريد مساء اليوم على ملعب البرنابيو.
وأكد الموقع، على أن دزيكو تم استبعاده من التشكيلة الأساسية لفريقه روما، بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوي العضلات.
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