رياضة | بيرناس يتولي قيادة الاتفاق السعودي خلفًا لراموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيرناس يتولي قيادة الاتفاق السعودي خلفًا لراموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أتم نادي الاتفاق السعودي تعاقده مع المدرب الاسباني سيرخيو بيرناس ليكون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم، خلفًا للأورجوياني ليوناردو راموس.
ورحل راموس بعد النتائج السلبية الاخيرة التي نالها الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر 4 مباريات متتالية، ودخل مرماه 15 هدفًا خلالهم، واحرز 5 أهداف فقط.
وشكر النادي المدرب الاوروجوياني عبر موقعه الرسمي "تويتر" علي الفترة التي قضاها داخل الفريق، متمنين له دوام التوفيق.
جدير بالذكر ان الاتفاق يحتل المركز السابع بعد 10 مباريات، فاز في 4 مباريات وخسر في مثلها، وتعادل في مباراتين، دخل مرماه 20 هدفًا، واحرز 19 هدفًا.
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