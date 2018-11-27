شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يعفي مدربه الأوروجوياني راموس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعفى نادي الاتفاق اليوم المدير الفني للفريق الأول لكرة القد بالنادي، الأوروجوياني ليوناردو راموس من منصبه، فيما عين المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس بديلا له.

وسيبدأ بيرناس مهمته اعتبارا من مواجهة الشباب الخميس المقبل في الجولة الـ11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي ستجري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وفشل الاتفاق في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري، حيث خسر أمام الفيصلي والهلال والنصر والتعاون، ويحتل حاليا المركز السابع برصيد 14 نقطة.

وبذلك يكون راموس المدرب رقم 8 الذي يقال بعد مرور 10 جولات فقط على الدوري، حيث سبقه في الإقالة كل من الأرجنتيني رامون دياز (الاتحاد)، والأرجنتيني جوستافو كوستاس (الفيحاء)، والبلجيكي ميرشيا ريدينك (الفيصلي)، والبلجيكي فرانك فركاوترين (الباطن)، والصربي ألكسندر ستانويفيتش (القادسية)، والأوروجوياني دانيال كارينيو (النصر)، والباراجوياني فرانسيسكو أرسي (أحد).