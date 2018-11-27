شكرا لقرائتكم رسميا.. إقامة موقعة ريفر بليت وبوكا جونيورز خارج الأرجنتين يوم 8 أو 9 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كومنيبول" اجتماعا حاسما اليوم، الثلاثاء، في باراجواي، لإنهاء أزمة مباراة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين ريفر بلايت وبوكا جونيورز والمؤجلة من السبت الماضي.

وجاءت نتائج الاجتماع بنقل المباراة خارج الأرجنتين وإقامتها أحد يومي 8 أو 9 ديسمبر المقبلين ولم يتم الاستقرار على مكان إقامة المباراة وهناك مقترح لإقامتها في بارجواي بعدما وجهت لجنة الانضباط بالكومنيبول اتهامات إلى ريفر بلايت بسبب سوء سلوك جماهيره.

وكان اللقاء قد تم تأجيله لمرتين بسبب أعمال الشغب التى قامت بها جماهير ريفر بلايت ضد لاعبي بوكا جونيورز وأدت إلى إصابة بعضهم قبل مباراة السبت. وحضر اجتماع اليوم رودولفو دونوفريو رئيس ريفر بلايت ودانيال أنجيلتشي رئيس بوكا جونيورز للاتفاق على الموعد النهائى ومكان إقامة اللقاء.

وكانت تقارير صحفية أرجنتينية قد أشارت في وقت سابق أن الإمارات دخلت ضمن دائرة المرشحين لاستضافة المباراة. وانتهت مباراة الذهاب التى أقيمت قبل أسبوعين قد انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.

وتنتظر أندية كأس العالم للأندية الفائز بالنهائى لإكمال عقد المتأهلين للبطولة التى تقام فى الإمارات خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.



بوكا جونيورز

كأس البطولة

البيان الرسمى