شكرا لقرائتكم نيمار على اتفاق مع سان جيرمان للرحيل في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت تقارير إعلامية إسبانية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لديه اتفاق مع مسؤولي باريس سان جرمان، للرحيل عن النادي في الميركاتو الصيفي القادم.

وحسب صحيفة "آس"، نقلا عن برنامج على قناة 'بيتيفي' الكتالونية، فإن النجم البرازيلي على اتفاق مع الـ'PSG'، للرحيل صيف 2019. وبمجرد انتهاء الموسم الحالي، سيكون بإمكانه الرحيل مقابل 200 مليون أورو، يضيف المصدر.

وحسب نفس المصدر، فإن فريق برشلونة على علم بهذا الاتفاق، وقد بدأ اتصالاته مع اللاعب، كما أن أحد مسؤولي الفريق، قد التقى بوالد اللاعب، الأسبوع الماضي في لندن.

وأضافت القناة، أن محيط اللاعب يرحب بعودة نيمار إلى برشلونة، لكن لا يستبعد إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد، لكن يبقى ما هو مؤكد، هو أن النجم البرازيلي غير سعيد في فرنسا، ويريد العودة إلى إسبانيا.