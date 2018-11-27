شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يهاجم الأهلى بـ"طاهر وإدوارد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل فريقه الذي يواجه الأهلي فى السابعة مساء، على ملعب السلام في المواجهة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام. وجاء التشكيل كالتالي: وجاء التشكيل كالتالي: حسن شاهين، إبراهيم حسن، محمد سمير، محمد طلعت، حسن الشامي، أحمد محمود، محمد سوسته، محمد مجلي، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، وطاهر محمد طاهر.

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