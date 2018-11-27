شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدوري الجديدة بعد قرعة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إعلان مواعيد مباريات الدورى المتبقية وكأس مصر عقب قرعة دوري المجموعات الأفريقية المحدد لها 28 ديسمبر من الشهر المقبل. أكد عامر حسين أن قرعة دور المجموعات الأفريقية لدورى الأبطال والكونفدرالية سيتم إجراؤها يوم 28 ديسمبر وبعدها سيتم الإعلان عن المباريات المتبقية للدورى وكأس مصر.

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