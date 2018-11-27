شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على طلب محمد الننى بترخيص أكاديمية تحمل اسمه بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، على الطلب المقدم من محمد الننى، لاعب خط وسط منتخب مصر ولاعب أرسنال الإنجليزى بترخيص أكاديمية تحمل اسمه بمدينة المحلة ويديرها والده ناصر النني لاعب ومدرب بلدية المحلة السابق. قامت لجنة من اتحاد الكرة يترأسها مجدي ناشد المدير التنفيذي لمنطقة الغربية لكرة القدم بمعاينة الملعب الخاص بالأكاديمية وعمل القياسات الخاصة بملاعب الأكاديمية ومعاينة غرف خلع الملابس وذلك لرفع تقرير لاتحاد الكرة عن حالة الأكاديمية وملاعبها. وتلقت منطقة الغربية لكرة القدم موافقة نهائية من اتحاد الكرة وذلك قبل أن يقوم ناصر النني بتوقيع عقود الأكاديمية داخل مقر منطقة الغربية لكرة القدم صباح اليوم.

اصدار ترخيص

ناصر الننى 2

ناصر الننى

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على طلب محمد الننى بترخيص أكاديمية تحمل اسمه بالمحلة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .