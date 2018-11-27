شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد كامل نحلم برعاية الرياضة المصرية بعد اتحادات اليد والقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، أن الشركة تأمل فى رعاية الرياضة المصرية ككل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن رعاية اتحاد كرة اليد واتحاد كرة القدم من قبله كان خطوة فى طريق تحقيق هذا الحلم.

وأشار كامل فى مؤتمر صحفى إلى أن اتحاد اليد قدم عرضًا مميزًا لشركة بريزنتيشن بعدما وعد بتحقيق نتائج إيجابية فى كأس العالم، مشيرًا إلى أن بريزنتيشن تسعى للتعاقدات مع أكثر من اتحاد خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك مجموعة من العروض أمام الشركة من جانب اتحادات في ألعاب أخرى ما زالت موضع دراسة من جانب مجلس إدارة بريزنتيشن.

ووقع الاتحاد المصرى لكرة اليد عقد رعاية مع شركة بريزنتيشن جاء بقيمة 50 مليون جنيه لمدة 3 سنوات .

ويشمل العقد دعما عينيا متمثلا فى معسكرات للمنتخب الوطنى يتم خوض مباريات ودية مع فرق أجنبية قوية، وأتوبيس خاص بالمنتخب تؤول ملكيته للاتحاد بعد انتهاء العقد، ومكافآت خاصة للمنتخب الوطنى حال تحقيق المنتخب لنتائج معينة بالإضافة لملابس المنتخب.