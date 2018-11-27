شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة السلام.. المقاولون العرب يتفوق على مدرب الأهلي 2/1؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تمام السابعة مساءً وعلى ملعب السلام، يعود فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى لمواصلة مشواره المحلي، وبالتحديد فى بطولة الدورى العام، عندما يواجه المقاولون العرب، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من المسابقة.

الأهلى يدخل المباراة وهو فى المركز الثامن عشر "الأخير"، برصيد 11 نقطة جمعها من 6 مباريات، ويتبقى له 9 مباريات مؤجلة، حيث تعذر لعب الأهلى لمبارياته بسبب مشاركته فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى خسرها فى الدور النهائي أمام الترجى التونسي.

محمد يوسف ويقود الأهلى فى مباراة المقاولون العرب فنيًا بعد توليه المسئولية بشكل مؤقت بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون على خلفية تراجع النتائج، وبالتحديد بعد توديع الفريق الأحمر للبطولة العربية من دور الـ16 أمام الوصل الإماراتي، ومن قبلها خسارة الفريق الأحمر للأميرة الأفريقية.

”الخليج 365” يرصد مواجهات مدرب الأهلي مع المقاولون العرب في السطور التالية:

موسم 2013-2014

التقى النادي الأهلي تحت القيادة الفنية لمحمد يوسف مع ذئاب الجبل، في المباراة التي انتهت بفوز المقاولون العرب على الفريق الأحمر بنتيجة 2/1.

موسم 2013-2014

في مباراة الدور الثاني بنفس الموسم تجدد اللقاء بين الأهلي والمقاولون، ليعوض المارد الأحمر خسارته في الدور الأول ويفوز بهدف نظيف.

موسم 2016-2017

هذه المرة خاض محمد يوسف مواجهته الثالثة أمام المقاولون العرب، أثناء توليه القيادة الفنية لفريق بتروجت، ليتعادل مدرب الأهلي الحالي سلبيًا مع ذئاب الجبل.

موسم 2017-2018

في مباراة الدور الثاني واجه بتروجت بقيادة محمد يوسف المقاولون العرب ليخسر بنتيجة 2/0.