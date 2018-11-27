الان تتابع الاتفاق يقيل مدربه راموس ويعين بديلا له والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

أعلنت إدارة نادي الاتفاق -سابع ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم- اليوم (الثلاثاء)، إلغاء عقد المدرب الأوروغواياني ليوناردو راموس، وتعيين الإسباني سيرخيو بيرناس بدلا منه، في خطوة تأتي في أعقاب تلقيه خسارته الرابعة تواليا هذا الموسم.

وأعلنت إدارة النادي عبر حسابها على “تويتر” قرارها “إلغاء عقد المدرب الأوروغواياني ليوناردو راموس شاكرة له ماقدم للفريق خلال الفترة السابقة ومتمنية له التوفيق”، وتعيين “بيرناس مدرباً للفريق الأول لكرة القدم”.

وأتى الإعلان قبيل موعد مؤتمر صحافي كان من المقرر أن يعقده المدرب والمهاجم هزاع هزاع، للحديث عن المواجهة ضد فريق الشباب الخميس في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري المحلي.

وتولى راموس (49 عاما) تدريب الاتفاق منذ مطلع الموسم الحالي، وقاده الى تحقيق نتائج إيجابية بأربعة انتصارات وتعادلين في المراحل الست الأولى، قبل أن يخسر أربع مرات تواليا، آخرها السبت ضد ضيفه التعاون 2-4 في المرحلة العاشرة من الدوري.

وبهذه الخسارة، بات الاتفاق يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة، بفارق 14 نقطة عن المتصدر الهلال.

وراموس هو ثامن مدرب يفقد منصبه في الدوري السعودي هذا الموسم، بعد الأرجنتيني رامون دياز (الاتحاد) ومواطنه غوستافو كوستاس (الفيحاء)، والروماني مريشيا ريدينك (الفيصلي)، والبلجيكي فرانك فركاوترين (الباطن)، والصربي ألكسندر ستانويفيتش (القادسية)، والأوروغواياني دانيال كارينيو (النصر)، والباراغواياني فرانشيسكو أرسي (أحد).