رونالدو يتحدى عملاقين فرنسيين على جائزة الأفضل من جلوب سوكر

يتنافس الثلاثي الكبير، البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسيان كيليان مبابي وأنطوان جريزمان، للفوز بجائزة "جلوب سوكر" عن فئة أفضل لاعب في العالم، في نسختها العاشرة، والتي ستقام في منتجع مدينة جميرا في دبي، 3 من شهر يناير/ كانون الثاني 2019.

ويتصدر قائمة المرشحين، أيقونة يوفنتوس، ونجمي فرنسا بطلة كأس العالم، وسيقام حفل توزيع الجوائز التقليدي، بالتعاون مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي 13، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.

ويقام مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم، سنويا، بتنظيم من مجلس دبي الرياضي منذ 2006، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وبوجود دبي القابضة كداعم رئيسي، ودعم من قبل مِراس وأودي وطيران الإمارات، تعد جوائز "جلوب سوكر" لكرة القدم، جزءا كبيرا من احتفالات كرة القدم العالمية، كجائزة الكرة الذهبية Ballon D’or وأفضل جوائز فيفا العالمية.

ويعد كريستيانو رونالدو، اللاعب الوحيد الذي فاز بألقاب الجائزة الكبرى "جراند سلام" الثلاثة في عام واحد - وهو إنجاز حققه في عامي 2016 و 2017.

وسيسعى البرتغالي، لحصد جائزة "جلوب سوكر"، لكنه يواجه معركة شرسة من الزوج الفرنسي جريزمان ومبابي.

وقال توماسو بيندوني، الرئيس التنفيذي لشركة جلوب سوكر: "الذكرى العاشرة لجوائز جلوب سوكر تعد علامة بارزة في عالم كرة القدم، لذلك نحن سعداء بالإعلان عن كريستيانو رونالدو، وأنطوان جريزمان وكيليان مبابي، كمرشحيين نهائيين في فئة أفضل لاعب".