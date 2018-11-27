طاقم تحكيم عراقي للزمالك والإتحاد السكندري بكأس زايد

أعلنت لجنة الحكام، بالاتحاد العربي لكرة القدم، عن الطاقم التحكيمي لمباراة الإياب بين الزمالك والاتحاد السكندري، في دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والمقرر لها الجمعة.

يدير اللقاء طاقم تحكيم عراقي، بقيادة علي صباح “حكم ساحة”، ويعاونه كل من أمير داود، حيدر عبد المحسن، وحكم رابع يوسف سعيد حسن، ويراقب اللقاء السعودي يحيى القرني.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله الكونغولي كاسونجو كابونجو.

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