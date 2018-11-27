الأهلي يواجه المقاولون العرب في الساعة الـ 7 مساءً بالدوري

يعود فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، لمواصلة مشواره المحلي فى بطولة الدورى العام، عندما يواجه المقاولون العرب على ملعب السلام، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من المسابقة.

ويدخل الأهلى المباراة وهو فى المركز الثامن عشر”الأخير”، برصيد 11 نقطة جمعها من 6 مباريات، ويتبقى له 9 مباريات مؤجلة، حيث تعذر لعب الأهلى لمبارياته بسبب مشاركته فى بطولة دورى أبطال افريقيا، التى خسرها فى الدور النهائي أمام الترجى التونسي.

واستقر محمد يوسف المدير الفني للموقع للنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، حيث جاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي… خط الدفاع: باسم علي، سعد سمير، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف… خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد، محمد شريف، وليد سليمان، أحمد حمودي… خط الهجوم: مروان محسن.

فيما اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم الدولى جهاد جريشة لإدارة المباراة ، ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول وسمير جمال مساعد ثانى ، وأحمد عبد الله حكماً رابعاً، وكل من أحمد حمدى وصبحى العمراوي حكماً خامساً.

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