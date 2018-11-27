قانون الشغب سلاح الأرجنتين لمقاومة تجاوزات الجماهير

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جدة - عمرو شويل يسعى ماوريسيو ماكري رئيس الأرجنتين إلى سن قانون مكافحة شغب الملاعب بعد الأحداث المؤسفة التى شهدتها العاصمة بوينس أيرس على هامش مباراة بوكا جونيورز وريفر بلايت في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس السبت الماضي.

وتسببت أعمال الشغب من جماهير ريفر بلايت إلى إصابة عدد من لاعبي بوكا جونيورز وتحطيم نوافذ الأتوبيس الذى أقل الفريق إلى الملعب ليتم بعدها تاجيل المباراة 24 ساعة، ثم تأجيلها إلى أجل غير مسمى نتيجة أعمال الشغب.

ونشرت وكالة رويترز الإخبارية تقريرا يفيد بطلب الرئيس الأرجنتينى أعضاء البرلمان فى بلاده لعقد جلسة خاصة يتم خلالها وضع مشروع قانون لمكافحة شغب الملاعب .

وجاءت رغبة الرئيس الأرجنتينى إلى سن قانون صارم ضد شغب الملاعب قبل استضافة قمة مجموعة العشرين يوم الجمعة المقبل، حيث ظهر الرئيس غاضبا عبر التلفزيون وهاجم روابط المشجعين التي تلجأ للعنف ويعرف عنها الإتجار في المخدرات وابتزاز المشجعين العاديين ومطالبة الشركات الصغيرة التي تقعها مقراتها بالقرب من الاستادات بأموال مقابل الحماية.