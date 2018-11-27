شكرا لقرائتكم جاتوزو يرفض قبول انتقادات نائب رئيس وزراء إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعا جينارو جاتوزو، مدرب نادي ميلان، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، إلى التركيز في السياسة، وأن يترك كرة القدم وشأنها، بعدما علق على أداء الروسونيري، خلال التعادل 1-1 مع لاتسيو بالكالتشيو.

وقال سالفيني، في تصريحات صحفية، أثناء مغادرته الملعب الأولمبي، بعد تعادل ميلان ولاتسيو، أنه لا يفهم لماذا لم يقم جاتوزو بأي تبديل خلال اللقاء.

وأضاف سالفيني، وهو من عشاق نادي ميلان "لو كنت في مكان جاتوزو، كنت سأقوم ببعض التبديلات، اللاعبون كانوا منهكين".

وردا على ذلك، أوضح جاتوزو "بلدنا عجيب حقا. لا أتحدث في السياسة لأنني لا أفهم فيها".

وتابع "أدعو سالفيني إلى التركيز في السياسة. مع المشاكل الكثيرة التي يعانيها بلدنا، إذا تحدث نائب رئيس الوزراء في كرة القدم، فإن هذا يعني أننا في وضع متدهور للغاية".

وبهذه النتيجة، يحتل ميلان، المركز الخامس في جدول ترتيب الكالتشيو، متأخرا بنقطة وبمركز واحد عن لاتسيو بعد 13 مباراة.