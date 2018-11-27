شكرا لقرائتكم الاتفاق ينهي عقد مدربه راموس ويكلف الإسباني بيرناس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الاتفاق، يوم الثلاثاء، إنهاء تعاقده مع المدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الاتفاق في حسابه الرسمي على "تويتر": قرر مجلس الإدارة إلغاء عقد المدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس، شاكراً له ما قدم للفريق خلال الفترة السابقة مع التمنيات له التوفيق، كما عينت إدارة النادي المدرب الأسباني سيرخيو بيرناس مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

الأسباني سيرخيو بيرناس

ويتواجد الاتفاق في المركز السابع بترتيب الدوري "14 نقطة"، حيث نجح الأوروغوياني راموس في تحقيق 4 انتصارات مع الفريق بجانب التعادل في مباراتين، إلا أن الفريق خسر آخر أربع مباريات في الدوري أمام الفيصلي "5-1" والهلال "4-1" والنصر "2-1" ومن التعاون في الأسبوع العاشر "4-2".

وكانت إدارة الاتفاق استغنت، يوم الاثنين، عن مدرب الحراس الأوروغوياني خورخي رودريغيز بعد الخسائر المتتالية التي تعرض لها الفريق واهتزاز شباكه، واستعانت بالبحريني عبدالعزيز بوحاجية، ليتولى تدريب حراس المرمى.

واهتزت شباك الحارسين رايس مبولحي وعبدالله الصالح 20 مرة خلال أول عشر جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منها 15 هدفاً في آخر 4 مباريات، مما دفع إدارة النادي إلى إقالة رودريغيز وتعيين بوحاجية، الذي يعمل مدرباً لحراس درجة الشباب.