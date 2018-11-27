شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا "سوبر كورة".. جمهورية شبين.. ميلان مصر يستغيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عام 1932 قرر المسئولون بمحافظة المنوفية شراء 5 أفدنة لإقامة نادٍ رياضي يخدم أبناء المحافظة.

وبمرور الوقت تحقق الحلم وزادت مساحة النادى الذى أطلق عليه فى البداية اسم بلدية شبين، قبل أن يقوم أبناء المحافظة بتغيير اسمه عقب ثورة يوليو، وانتهاء الملكية ليصبح جمهورية شبين.

جمهورية شبين، ومؤخرًا "ميلان مصر" النادى الذى أصبح ملتقى لشباب المنوفية التى تجاوز عدد سكانها 4 ملايين نسمة، وحقق صولات وجولات فى الدوري الممتاز، وتولى قيادته العديد من المدربين أمثال أنور سلامة وطه بصري وفاروق جعفر وفتحى مبروك وعبد العزيز عبد الشافى، يعانى فى الفترة الحالية للعودة من جديد لدوري الأضواء والشهرة، وهو ما ترصده كاميرا "سوبر كورة".