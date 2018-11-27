شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوضح حقيقة منع جماهير الأهلى من المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة حقيقة منع الجماهير من حضور مباراة الأهلى أمام المقاولون العرب المقرر لها اليوم ضمن الأسبوع الـ16 للدورى، حيث أكد أن هناك قرار بمنع التذاكر فى مباريات القطبين الأهلى والزمالك والاكتفاء بالدعوات لأعضاء النادى من الجمعية العمومية.

يواجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى نظيره المقاولون العرب الليلة، فى المواجهة المقرر اقامتها بين الفريقين على ملعب السلام، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى العام.

تابع عامر حسين لـ ”الخليج 365” تم الاتفاق بين الأمن على حضور جماهير الأهلى و الزمالك بدعوات خاصة من قبل مسئولو الناديين وليس بتذاكر، وهو ما يقوم به نادى الزمالك منذ فترة طويلة بدخول أعضاء النادى بدعوات فقط.