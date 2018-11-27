شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى قبل الظهور فى الدورى أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الأهلى للظهور من جديد أمام المقاولون العرب فى إطار الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى، بعد غيابه عن المنافسة المحلية نظرًا لمشاركته فى دورى أبطال أفريقيا وكذلك البطولة العربية.

تقام المباراة باستاد المقاولون العرب، فى تمام السابعة من مساء اليوم.

وقبل موقعة المقاولون، كان الأهلى قد خاض 6 مباريات فى مسابقة الدورى، حقق الفوز فى 3 لقاءات فقط، بينما تعادل فى مباراتين، وخسر مباراة واحدة أمام الاتحاد السكندرى.

فاز الأهلى أمام كل من المصرى 2/0، ووادى دجلة 1/0، وحرس الحدود 2/0.

بينما تعادل أمام الإسماعيلى بهدف لكل منهما، وسلبيًا أمام الإنتاج الحربى، أمام الخسارة الوحيدة فكانت أمام الاتحاد السكندرى 4/3.

كما خاض الأهلى مباراة أمام الترسانة فى مسابقة كأس مصر انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدفين للشواكيش.