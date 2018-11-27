شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم: حصلنا على وعد من الجبلاية بزيادة طاقم حكام مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الطويلة رئيس نادى نجوم إف سى، إنه تحدث مع ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة حول أزمة مباراة فريقه أمام بيراميدز، والمقرر لها مساء الأربعاء فى ختام منافسات الجولة الستة عشر للدورى.

وكان نادى النجوم ابدى رفضه إقامة مباراته أمام بيراميدز بطاقم مكون من 4 حكام فقط، مطالبًا بتطبيق مبدأ المساواة حتى لا يخل بنظام مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقام جميع المباريات بستة حكام وليس أربعة فقط.

أضاف الطويلة فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن ثروت سويلم وعد بالتحدث مع لجنة الحكام من أجل زيادة طاقم مباراة بيراميدز لستة حكام وليست أربعة فقط.

وكانت أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم إسناد إدارة مباراة النجوم وبيراميدز، لطاقم حكام تونسى يتكون من سليم بن مصطفى بلخواص حكم ساحة ويعاونه محمد بن محمد باكير ورمزى بن رمضان بن فرج، ونضال بن محمد بن لطيف حكمًا رابعًا.