شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس بريزنتيشن يلتقط صورا تذكارية مع لاعبى منتخب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد كامل رئيس شركة بريزينتيشن على التقاط صورة تذكارية مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد عقب توقيع عقد رعاية الشركة للاتحاد المصري لكرة اليد، والذي يمتد لثلاث سنوات مقابل ٥٠ مليون جنيه بالاضافه إلى تكفل بريزينتيشن بتوفير أتوبيس خاص للمنتخب.

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