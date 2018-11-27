شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة سموحة والاتحاد السكندرى فى كأس مصر لاستاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين نقل مباراة سموحة والاتحاد السكندرى فى الدور الـ16 لكأس مصر من استاد المقاولون إلى ملعب الجيش برج العرب بالإسكندرية. ووافق نادى الاتحاد السكندرى على مواجهة سموحة بملعب برج العرب "ملعب الأخير"، ليتم إرسال موافقة للجنة المسابقات باتحاد الكرة لإقامة اللقاء المقرر له 7 ديسمبر ببرج العرب بالإسكندرية.

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