شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإصابات تداهم الزمالك قبل موقعة البطولة العربية.. إقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى فريق الزمالك من إصابة عدد من نجوم الفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندرى ليصبح أكثر من لاعب مهدد بالغياب عن اللقاء المقبل . ويستعد الزمالك لملاقاة زعيم الثغر يوم الجمعة المقبل فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية . ويعانى حازم إمام ظهير أيمن الزمالك من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية ويؤدى برنامج علاجى فى الجيم. كما يعانى محمود حمدى الونش مدافع الزمالك من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة، ويؤدى تدريبات تأهيلية وعلاجية . فيما تعرض طارق حامد لاعب وسط الزمالك للإصابة بكدمة فى العضلة الجانبية للفخذ خلال مباراة الجونة الأخيرة بالدورى . بينما أصيب محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك فى العضلة الخلفية، ويؤدى تدريبات علاجية فى الجيم لتجهيزه للمباريات المقبلة.

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإصابات تداهم الزمالك قبل موقعة البطولة العربية.. إقرأ التفاصيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .