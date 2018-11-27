الأهلى لا يعرف الهزيمة أمام المقاولون العرب منذ 1310 يوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد يعود النادي الأهلي على مسابقة الدوري العام، حينما يستدرج المقاولون العرب على ملعب السلام في تمام السابعة مساءً، خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري العام .

الأهلي يدخل اللقاء في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة منتظراً خوض مؤجلاته، ويتتبع " الخليج 365" تاريخ مواجهات الفريقين في السطور التالية قبل الموقعة المرتقبة . خاض النادي الأهلي والمقاولون العرب 70 مباراة، كان التعادل نتيجة المباراة الأولى بين الفريقين، فيما فاز الأهلي في 49 مباراة، وكان الانتصار حليفاً لذئاب الجبل في 6 مباريات أخرى، و حسم التعادل نتيجة 15 مواجهة . أول فوز للأهلي

أول فوز للأهلي كان الفوز الأول للفريق الأحمر على ذئاب الجبل في الأول من فبراير عام 1979 بنتيجة 2/1 . عدد الأهداف

عدد الأهداف سجل لاعبو الأهلي 122 هدفاً في شباك المقاولون العرب، بينما زار لاعبو ذئاب الجبل الشباك الحمراء بـ 39 هدفاً، ويعتبر أحمد بلال هداف مواجهات الأهلي والمقاولون العرب برصيد 7 أهداف، ويليه حسام حسن و أبو تريكة برصيد 6 أهداف . أول فوز للمقاولون

أول فوز للمقاولون فاز المقاولون العرب على النادي الأهلي لأول مرة في 12 نوفمبر موسم 1982، بهدفين نظيفين . أخر فوز للأهلي

أخر فوز للأهلي الفوز الأخير للمارد الأحمر على المقاولون العرب كان في الدور الثاني لدوري الموسم الماضي بنتيجة 5/2 . أخر فوز للمقاولون العرب

أخر فوز للمقاولون العرب لم يفز المقاولون العرب على النادي الأهلي منذ 1310 يوم، حيث كان الفوز الأخير لذئاب الجبل على القلعة الحمراء في 27 إبريل 2015 بهدف نظيف . أكبر نتيجة

أكبر نتيجة كانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون العرب هي 6/2، لصالح الفريق الأحمرعلى حساب ذئاب الجبل .

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