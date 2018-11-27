شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يعقد جلسات منفردة مع اللاعبين قبل مواجهة بطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى "يوسف فييرا" جلسات منفردة مع كل لاعب على حدة ،لتحفيزهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل بوروندى.
ويحل الإسماعيلى ضيفا غدا على "ماسيجير نيجوزى" البوروندى باستاد أوروكوندو ،فى ذهاب دور الــ64 التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
ويتطلع الجهاز الفنى لرفع المعنويات لدى اللاعبين واعادة الثقة لهم فى أعقاب تراجع النتائج بالمسابقة المحلية مؤخرا.
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