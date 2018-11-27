رياضة | حلمي طولان يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالبطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلمي طولان يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالبطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه، والتي ستخوض مباراته أمام نادي الزمالك، ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال. وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي :- الهاني سليمان - محمد الزنفلي - الغرباوي - احمد قطب - محمد ناصف - كريم الديب - محمد بازوكا - مروان النجار - ويلسون - محمود رزق - محمد جبر - احمد مجدي - محمود شعبان - ديديه كوريه - نور السيد - رمزي خالد - فوزي الحناوي - احمد داودا - رزاق سيسيه - محمد حسن - احمد الالفي - يوسف عطاي - خالد قمر - إيمانويل بناهيني.

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