رياضة | هل يحتاج سموحة "باسم مرسي"؟.. أرقام 6 مهاجمين تُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يحتاج سموحة "باسم مرسي"؟.. أرقام 6 مهاجمين تُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح باسم مرسي مهاجم الزمالك على أعتاب الانتقال لصفوف نادي سموحة السكندري، وذلك بعدما حصل الأخير على موافقة إدارة القلعة البيضاء باستعارة اللاعب العائد من رحلة احتراف في اليونان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان نادي سموحة قد دخل فى مفاوضات مع اللاعب المُلقب بـ"الحاسم" بعد فسخ إعارته مع لاريسا اليونانى بسبب التجنيد، لضمه فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ووافق الزمالك على انتقال اللاعب إلي صفوف الفريق السكندري، ويتبقي حسم الصفقة بشكل رسمي.

ويضم سموحة عدد من المهاجمين المميزين ضمن صفوفه أبرزهم، حسام حسن، ومحمد حمدي زكي، وأحمد حسن مكي، وأوميد أوكري، وسيكون باسم مرسي إضافة قوية لخط هجوم الفريق السكندري حال إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام مهاجمي سموحة في الدوري المصري هذا الموسم قبل انضمام "الحاسم":-

1- حسام حسن:

- شارك حسام حسن في 10 مباريات مع سموحة في الدوري المصري (6 أساسي – 4 احتياطي)، بواقع (524 دقيقة لعب).

- سجل حسام حسن 5 أهداف في الدوري المصري رفقة فريق سموحة منها هدف من ركلة جزاء، وسجل أهدافه (3 بالقدم اليمني – 1 بالقدم اليسري – 1 بالرأس)، آخر ربع ساعة في الشوط الأول الأفضل تهديفيًا للاعب وسجل خلالها هدفين.

- بلغ إجمالي تمريرات اللاعب (160 تمريرة)، منها (101) تمريرة صحيحة، بينما بلغ إجمالي التمريرات الطولية (10)، والتمريرات القصيرة (145)، منها (98) صحيحة.

- بلغ عدد مرات خسارة "حسام" للكرة (41 مرة)، وفقد الكرة تحت ضغط الخصم (25 مرة)، واستخلص الكرة من اعتراض (9 مرات)، وفشل في استخلاص الكرة (4 مرات)، ونجح في استعادة الكرة (19 مرة).

- الكرات المستقبلة لـ"حسام حسن" بلغت (193)، وبلغ إجمالي عرضيات اللاعب (5 عرضيات)، منها واحدة صحيحة، بينما المراوغات الصحيحة للاعب (12 مراوغة)

- الأخطاء المتحصلة للاعب (20)، والأخطاء المرتكبة (16)، وأخطاء داخل المثلث الدفاعي (1)، وأخطاء متحصل عليه في الثلث الهجومي (6)

- بلغت محاولات اللاعب على المرمي (18) منها (10) محاولات صحيحة، وصنع (3 فرص) لزملائه، وقام "حسام" بـ (12) مرواغات صحيحة، و(7) غير صحيحة.

- وقع حسام حسن في مصيدة التسلل (3 مرات)، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

- لعب حسام حسن مباراة وحيدة مع سموحة في كأس مصر وسجل هدفين.

2- أوميد أوكري:

- لعب "أوكري" 10 مباريات مع سموحة في الدوري الممتاز هذا الموسم (8 اساسي – 2 احتياطي)، بواقع (681 دقيقة لعب)، لم يسجل أي أهداف، وساهم في صناعة هدف وحيد.

- بلغ إجمالي التمريرات للاعب (217 تمريرة)، منها (162) صحيحة، وبلغ عدد التمريرات الطولية (9)، والتمريرات القصيرة (197)، منها (159) صحيحة، ووصل عدد الكرات المستقبلة (182).

- وصل عدد مرات خسارة الكرة للاعب (21) مرة، وفشل في استخلاص الكرة (13 مرة)، وفقد الكرة تحت ضغط الخصم (14 مرة)، ونجح في اعتراض المنافس وابعاد الكرة (17 مرة).

- فاز بالكرات الهوائية (مرة وحيدة)، ونجح في إرسال (11) عرضية منها (1) صحيحة.

- المرواغات الصحيحة لـ"أوكري" بلغت (7 مرواغات) منها (2) صحيحة و(5) غير صحيحة، بينما وصل عدد محاولاته على المرمي (16) محاولة منها (4 صحيحة)، ونجح في صناعة (3) فرص لزملائه.

- بلغ عدد الأخطاء المتحصلة للاعب (9) أخطاء منها (2) في الثلث الهجومي، والأخطاء المرتكبة (17) خطأ منها (2) في الثلث الدفاعي، وأضاع انفرادين، ووقع في التسلل (6) مرات وحصل على انذار وحيد.

3- محمد حمدي:

- لعب محمد حمدي 9 مباريات رفقة سموحة في الدوري المصري هذا الموسم (8 اساسي – 1 احتياطي)، بواقع (622 دقيقة لعب)، وسجل هدف وحيد، وصنع 3 أهداف أخري.

- بلغ اجمالي التمريرات للاعب (215 تمريرة)، منها (151) صحيحة، بينما وصل عدد تمريراته الطولية (13 تمريرة)، منها (5) صحيحة، والتمريرات القصيرة بلغت (175)، منها (138) صحيحة، واستلم الكرة بشكل خاطئ (3) مرات

- بلغ عدد مرات خسارته للكرة (40)، وفقد الكرة تحت ضغط الخصم (25) مرة، بينما فشل في الاستخلاص من ضغط (3) مرات، واستطاع اعترض الكرة وابعادها (12) مرة، ونجح في استعادة الكرة (37) مرة.

- نجح في القيام بـ(8) مرواغات صحيحة و (5) غير صحيحة، وأرسل (27) عرضية، منها (8) صحيحة، وعرضيتين من كرات ثابتة و(8) من لعب مفتوح.

- فاز "حمدي زكي" بالكرات الهوائية (4) مرات وفشل (7 مرات)، وقام بـ(15) محاولة علي المرمي، منها (2) صحيحة، وأهدر إنفراد وحيد، وصنع (7) فرص لزملائه، ووقع في مصيدة التسلل (6 مرات).

- حصل على (14) خطأ، وارتكب (12) خطأ، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

- لعب مباراة وحيدة مع سموحة في كأس مصر هذا الموسم وشارك لمدة 60 دقيقة وصنع هدف.

4- شيلونجو:

- لعب المهاجم بينسون شيلونجو 11 مباراة مع سموحة في الدوري هذا الموسم (8 اساسي – 3 احتياطي)، وبواقع (729 دقيقة لعب)، وسجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد.

- بلغ إجمالي تمريرات اللاعب (192) تمريرة، منها (144) صحيحة، ووصل عدد تمريراته الطولية (4)، منها (2) صحيحة، والتمريرات القصيرة (183) تمريرة منها (142) صحيحة.

- نجح في استخلاص الكرة (35) مرة، قام باستخلاص الكرة من اعتراض (1)، واعترض وأبعد الكرة (2)، وقام بتنظيف منطقة جزاءه (1)، واستطاع استعادة الكرة (23).

- بلغ عدد الكرات المستقبلة له (228)، خسر الكرة (48) مرة، وفقد الكرة تحت ضغط الخصم (26) مرة، وفشل في الاستخلاص من صغط (1)، وبفاز بالكرات الهوائية (9) مرات، وفشل (13) مرة، واستلم الكرة بشكل خاطئ (1).

- بلغ عدد الأخطاء التي حصل عليها (6)، وارتكب (12) خطأ، وحصل علي بطاقة صفراء وحيدة.

- قام "شيلونجو" بإرسال (5) عرضيات من لعب مفتوح، كما نفذ (7) مرواغات صحيحة و(8) غير صحيحة، وقام بـ (19) محاولة على المرمي منها (7) صحيحة، وأضاع (2) انفراد، ووقع في مصيدة التسلل (7) مرات.

- سجل هدفين بالقدم اليسري وهدف باليمني وآخر بالرأس.

5- نسيبامبي:

- شارك المهاجم الأوغندي ديريك نسيبامبي في 9 مباريات مع سموحة في الدوري المصري هذا الموسم، (8 أساسي – 1 احتياطي)، وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية (678 دقيقة لعب)، ولم يسجل أي أهداف، ولكن صنع هدف وحيد.

- بلغ اجمالي التمريرات للمهاجم الأوغندي (175 تمريرة)، منها (136 صحيحة)، وبلغ عدد تمريراته القصيرة (170) تمريرة ، منها (134) صحيحة، والتمريرات الطولية (3)، منها (2) صحيحة.

- نجح في استعادة الكرة (39) مرة، وخسر الكرة (40) مرة، واعترض الكرة (1) ، واستلم الكرة بشكل خاطئ (مرتين).

- فقد "نسيبامبي" الكرة تحت ضغط الخصم (25) مرة، وفشل في استخلاص الكرة من ضغط (6) مرات، ونجح في الضغط وابعاد الكرة (4) مرات، واستطاع اعتراض الكرة وابعادها (12) مرة.

- حصل على (22) خطأ، بينما ارتكب (18) خطأ، واحتسبت له (ركلتي جزاء)

- أرسل المهاجم الأوغندي (2) عرضية من لعب مفتوح ، وفاز بالكرات الهوائية (2)، وفشل (8) مرات، وقام بـ(8) مرواغات صحيحة و(5) غير صحيحة.

- قام بـ (11) محاولة على المرمي منها (3) صحيحة، واهدر انفراد وحيد، ووقع في مصيدة التسلل (1)، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

6- أحمد حسن مكي:

- لعب "مكي" مباراتين مع سموحة في الدوري الممتاز هذا الموسم بواقع (45 دقيقة لعب) لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

- اجمالي تمريرات اللاعب مع سموحة بلغ (17) تمريرة، منها (8) تمريرات صحيحة، وبلغ عدد تمريراته القصيرة (16) تمريرة، منها (8) صحيحة.

- بلغ عدد الكرات المستقبلة للاعب (19) ، واستخلص الكرة (4) مرات، وخسر الكرة (2)، وفقد الكرة تحت ضغط الخصم (2)، واستخلص الكرة من ضغط (1).

- قام بمراوغة وحيدة صحيحة، وفاز بالكرات الهوائية مرة وحيدة أيضًا، وحصل على خطأ واحد، وارتكب 2 خطأ خلال مشاركته مع سموحة هذا الموسم.