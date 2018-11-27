رياضة | كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر مباراة الاهلى ضد المقاولون live koora يلا شوت البث المباشر

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سيعود النادي الأهلي، حامل اللقب، الذي تأجلت له تسع مباريات، لمنافسات الدوري المصري الممتاز، بعد غياب دام قرابة الشهرين محاولًا تعويض الإخفاق الأفريقي والعربي، وذلك عندما يواجه المقاولون العرب، غدًا الثلاثاء، في الجولة الـ 16.

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ويرغب الأهلي في تضميد جراحه بعد الخسارة أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والخروج المبكر من كأس العرب للأندية الأبطال أمام الوصل الإماراتي.

وبسبب انشغال الأهلي أفريقيًّا وعربيًّا تأجلت له تسع مباريات ليفسح المجال لغريمه الأزلي الزمالك بتصدر الدوري برصيد 29 نقطة من 12 مباراة وله ثلاث مباريات مؤجلة.

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وفاز الزمالك تسع مرات وتعادل في اثنتين وخسر في واحدة ليفقد سبع نقاط إجمالًا، بينما يحتل الأهلي المركز الأخير برصيد 11 نقطة من ست مباريات خاضها. وفقد الأهلي في المباريات الست التي لعبها حتى الآن، سبع نقاط بالتعادل في مباراتين والهزيمة في واحدة وهو ما يعني أن مهمته لن تكون سهلة للعودة للمقدمة قبل أن تبدأ مباريات الدور الثاني. كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر مباراة الاهلى ضد المقاولون live koora يلا شوت البث المباشر موعد المباراة والقنوات الناقلة وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناتي “النيل الرياضية”، و”On Sport HD”. *قيادة جديدة وسيواجه الأهلي منافسه المقاولون تحت قيادة فنية جديدة عقب الإطاحة بالفرنسي باتريس كارتيرون الأسبوع الماضي وتكليف محمد يوسف مساعد المدرب بقيادة الفريق مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي. كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر مباراة الاهلى ضد المقاولون live koora يلا شوت البث المباشر وقال يوسف، إنه يعلم تمامًا الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق جرّاء الإصابات المتلاحقة لعناصره الأساسية. ونقل عنه موقع الأهلي على الإنترنت، قوله: “أطالب الجماهير بدعم الفريق خلال المرحلة الحالية وسنسعى جميعًا لتحقيق أهدافنا وفي مقدمتها الحفاظ على لقب الدوري”. كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر مباراة الاهلى ضد المقاولون live koora يلا شوت البث المباشر وتسببت خسارة اللقبين الأفريقي والعربي في حرمان الأهلي من خوض بطولتين أخريين كان من الممكن أن يحقق من خلالهما مكاسب مالية، وهما كأس العالم للأندية إلى جانب كأس السوبر الأفريقية. وأجرى الأهلي عدة تغييرات على الجهاز الفني، إذ أسند منصب مدير الكرة إلى سيد عبد الحفيظ، كما قام بتصعيد عادل مصطفى من قطاع الناشئين ليعمل مدربًا مساعدًا ليوسف مع سامي قمصان المستمر في مهمته. كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر مباراة الاهلى ضد المقاولون live koora يلا شوت البث المباشر ووافق الأهلي على قبول استقالة مصطفى كمال مدرب حراس المرمى، وأعاد طارق سليمان المدرب السابق للمنصب ذاته. * غيابات مؤثرة ويخوض الأهلي مباراة المقاولون غدًا وقد حرم من خدمات حارسه الأول محمد الشناوي الذي تعرَّض لانتقادات حادة لانخفاض مستواه الفني وتسبب في عدة أهداف أخيرًا. لكن غياب الشناوي ليس بسبب الحالة الفنية المتراجعة فقط، ولكن للإصابة التي قال عنها خالد محمود طبيب الأهلي إنها مشكلة في العضلة الضامة تستلزم غياب الحارس لمدة ثلاثة أسابيع حتى يتم تجهيزه. كورة لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر مباراة الاهلى ضد المقاولون live koora يلا شوت البث المباشر وسيعود شريف إكرامي الحارس الدولي إلى حراسة عرين الأهلي بعد فترة ليست بالقصيرة جلس خلالها احتياطيًّا. ولن يكون الشناوي الغائب الوحيد عن مباراة الغد، إذ يوجد العديد من الإصابات الأخرى، أبرزها عمرو السولية وعلي معلول وأحمد فتحي وجونيور أجايي.

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