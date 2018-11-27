رياضة | هشام زكريا الضحية رقم 14 لمقصلة تغيير المدربين في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام زكريا الضحية رقم 14 لمقصلة تغيير المدربين في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم هشام زكريا المدير الفنى لفريق الجونة باستقالته من تدريب الفريق بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة في بطولة الدوري المصري، وتم قبول إستقالة المدرب وجهازه المعاون من جانب مجلس إدارة النادي.

وأصبح هشام زكريا الضحية رقم 14 لـ"مقصلة" تغيير المدربين في الدوري المصري هذا الموسم، حيث سبقه 13 لاعبًا تمت الإطاحة بهم من أندية الدوري المصري بالموسم الجاري سواء عن طريق الإقالة أو الاستقالة وهم:

1- فالنتيم (البرازيل – بيراميدز)

2- كالديرون (أسبانيا – النجوم)

3- عماد سليمان (حرس الحدود)

4- محمد عمر (الاتحاد السكندري)

5- خير الدين مضوي (الجزائر – الاسماعيلي)

6- علاء نبيل (المقاولون)

7- حسام حسن (المصري)

8- لافولبي (الارجنتين – بيراميدز)

9- طارق يحيي (بتروجيت)

10- علي ماهر (سموحة)

11- محمد حلمي (طلائع الجيش)

12- ميمي عبد الرازق (المصري)

13- كارتيرون (الأهلي)

14- هشام زكريا (الجونة)