رياضة | غريب يستقر على موعد معسكر المنتخب الإوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غريب يستقر على موعد معسكر المنتخب الإوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، على خوض معسكر خلال الفترة من 19 حتى 27 مارس المقبل، استعدادًا لنهائيات الإمم الإفريقية.
ومن المقرر أن يخوض الفراعنة الصغار عدد من المباريات الودية التي سيتم الاتفاق عليها، لتجربة أكبر عدد من العناصر وتحديد ملامح تشكيله النهائي بالبطولة.
ويستعد المنتخب الوطني الأوليمبي، لنهائيات الإمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالقاهرة العام المقبل والمؤهلة لإوليمبياد طوكيو 2020.
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