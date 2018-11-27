رياضة | يلا شوت كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والمقاولون العرب لايف .. Yalla Shoot .. شاهد مباراة Al Ahly الآن

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يلا شوت كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والمقاولون العرب لايف .. Yalla Shoot .. شاهد مباراة Al Ahly الآن

يستضيف ستاد السلام، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الأهلي أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر، من منافسات الدوري المصري الممتاز، ويطمح المارد الأحمر للخروج من كبوته، التي تعرض لها في الأونة الأخيرة، حيث خسر بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، في لقاء للنسيان لجمهور الشياطين الحمر، كما خرج من دور الـ16 للبطولة العربية، بعد التعادل مع الوصل الإماراتي، الأمر الذي ترتب عليه إقالة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، ويأمل المدرب المؤقت محمد يوسف، في تحقيق الفوز على الذئاب، الذي سيحافظ بدوره على حظوظه في حصد النقاط الثلاث للمباراة.

يلا شوت كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والمقاولون العرب لايف .. Yalla Shoot .. شاهد مباراة Al Ahly الآن

-موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

الأهلي يلاقي المقاولون، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الخامسة بتوقيت جرينتش.

يلا شوت كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والمقاولون العرب لايف .. Yalla Shoot .. شاهد مباراة Al Ahly الآن

-القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

المباراة ستنقل على قنوات اون سبورت، والنيل للرياضة، والقناة الثانية المصرية.

يلا شوت كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والمقاولون العرب لايف .. Yalla Shoot .. شاهد مباراة Al Ahly الآن