كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. نهائي الليبرتادوريس خارج الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تأجلت مبارة بوكا جونيورز وريفربليت، والتي كان من المقرر أن تقام يوم السبت الماضي إلي أجل غير مسمي بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت قبل اللقاء.
وأشارت تقارير أرجنتينية حسب قناة TyC Sports، إلى أن النهائي لن يُقام في الأرجنتين، خاصة بعد الإصابات التي حدثت للاعبي البوكا من إعتداء جماهير ريفيربليت.
ولا يستبعد اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم أي شيء، حيث يدور هناك احتمال أن يتم لعب النهائي يوم 9/12 في ملعب ديفنسوريس دل تشاكو في الباراجواي.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | عاجل .. نهائي الليبرتادوريس خارج الأرجنتين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .