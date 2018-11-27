رياضة | عاجل ..‏ نهائي الليبرتادوريس خارج الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل ..‏ نهائي الليبرتادوريس خارج الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأجلت مبارة بوكا جونيورز وريفربليت، والتي كان من المقرر أن تقام يوم السبت الماضي إلي أجل غير مسمي بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت قبل اللقاء.

وأشارت تقارير أرجنتينية حسب قناة TyC Sports، إلى أن النهائي لن يُقام في الأرجنتين، خاصة بعد الإصابات التي حدثت للاعبي البوكا من إعتداء جماهير ريفيربليت.

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ولا يستبعد اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم أي شيء، حيث يدور هناك احتمال أن يتم لعب النهائي يوم 9/12 في ملعب ديفنسوريس دل تشاكو في الباراجواي.