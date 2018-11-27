رياضة | يوفنتوس يراقب موهبة بنفيكا لتعويض ساندرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يراقب موهبة بنفيكا لتعويض ساندرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحضر كشاف نادي يوفنتوس الإيطالي، مباراة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا مع بنفيكا لتقييم مستوى اللاعب أليكس جريمالدو.

وكان يوفنتوس قد سلط الضوء على جريمالدو البالغ من العمر 23 عامًا لخلافة أليكس ساندرو الذي يمتلك العديد من العروض في الدوري الإنجليزي.

وكان البرازيلي في السابق هدفًا كبيرًا لتشيلسي، الذي قدم له عرضًا بقيمة 70 مليون يورو (62 مليون دولار - 80 مليون دولار) له العام الماضي.

ويخشى مسؤولو يوفنتوس رحيل ساندرو إلى إحدى أندية الدوري الإنجليزي لذلك هناك محاولة للتعاقد مع مدافع بنفيكا البرتغالي.