رياضة | HD Youtube - مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة Alahly الان لايف HD اليوم

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HD Youtube - مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة Alahly الان لايف HD اليوم
يستأنف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مشواره فى بطولة الدورى المصري الممتاز مساء اليوم وذلك عندما يواجه المقاولون العرب على استاد السلام فى السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من البطولة التى يتصدرها الزمالك حتى الآن.
HD Youtube - مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة Alahly الان لايف HD اليوم
يدخل الأهلى المباراة المركز الثامن عشر "الأخير"، برصيد 11 نقطة جمعها من 6 مباريات، وتتبقى له 9 مباريات مؤجلة، حيث تعذر لعب الأهلى لمبارياته بسبب مشاركته فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى خسرها فى الدور النهائي أمام الترجى التونسي.
HD Youtube - مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة Alahly الان لايف HD اليوم
ومن المقرر أن تنقل قنوات "النيل للرياضة" و"أون سبورت" المباراة عبر استديو تحليلي مميز يضم خبراء اللعبة فى مصر.
وأعلن محمد يوسف، المدير الفني الذي يتولى المهمة بشكل مؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة المقاولون العرب التي تقام في السابعة مساء غدًا الثلاثاء على ملعب السلام، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر ببطولة الدوري العام.
HD Youtube - مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة Alahly الان لايف HD اليوم
وضمت القائمة 20 لاعبًا، هم:
شريف إكرامي، علي لطفي، حسام عاشور، وليد سليمان، هشام محمد، أيمن أشرف، إسلام محارب، مروان محسن، سعد سمير، ساليف كوليبالي، صبري رحيل، باسم علي، ميدو جابر، أحمد حمودي، أحمد الشيخ، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، محمد شريف، صلاح محسن.
HD Youtube - مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة Alahly الان لايف HD اليوم
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستضيف المقاولون العرب، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري العام.
HD Youtube - مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة Alahly الان لايف HD اليوم
ويأتى التشكيل المتوقع للمارد الأحمر كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: أيمن أشرف وساليف كوليبالي وسعد الدين سمير وباسم علي.
خط الوسط: حسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان وأحمد حمودي وإسلام محارب.
خط الهجوم: مروان محسن أو صلاح محسن.الأهلي يدخل مباراة المقاولون تحت شعار لا بديل عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط للمضي نحو تحقيق لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، والمرة الـ41 في تاريخه.
HD Youtube - مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة Alahly الان لايف HD اليوم
الأهلي التقى ”المقاولون العرب” على مدار 70 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 49 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 15 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 6 مباريات.
HD Youtube - مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة Alahly الان لايف HD اليوم
نجح نجوم الأهلي في زيارة شباك المقاولون العرب في 122 مناسبة في تاريخ مواجهات الفريقين، بينما اكتفى المقاولون العرب بتسجيل 40 هدفًا في شباك الأهلي.
HD Youtube - مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة Alahly الان لايف HD اليوم
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