رياضة | HD Youtube - مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة Alahly الان لايف HD اليوم

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HD Youtube - مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة Alahly الان لايف HD اليوم

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مشواره فى بطولة الدورى المصري الممتاز مساء اليوم وذلك عندما يواجه المقاولون العرب على استاد السلام فى السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من البطولة التى يتصدرها الزمالك حتى الآن.

HD Youtube - مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة Alahly الان لايف HD اليوم

يدخل الأهلى المباراة المركز الثامن عشر "الأخير"، برصيد 11 نقطة جمعها من 6 مباريات، وتتبقى له 9 مباريات مؤجلة، حيث تعذر لعب الأهلى لمبارياته بسبب مشاركته فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى خسرها فى الدور النهائي أمام الترجى التونسي.

HD Youtube - مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot بث مباشر مباراة Alahly الان لايف HD اليوم

ومن المقرر أن تنقل قنوات "النيل للرياضة" و"أون سبورت" المباراة عبر استديو تحليلي مميز يضم خبراء اللعبة فى مصر.